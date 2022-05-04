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Заур Алиев: На развитие системы обязательного медстрахования должны привлекаться ресурсы

Заур Алиев: На развитие системы обязательного медстрахования должны привлекаться ресурсы «При создании системы обязательного медицинского страхования, применяемой в Азербайджане, использовался опыт многих стран, в том числе и Великобритании. Потому что система здравоохранения этой страны имеет большую историю. Однако с учетом реалий Азербайдж
Здоровье
4 мая 2022 г. 15:23
Заур Алиев: На развитие системы обязательного медстрахования должны привлекаться ресурсы

«При создании системы обязательного медицинского страхования, применяемой в Азербайджане, использовался опыт многих стран, в том числе и Великобритании. Потому что система здравоохранения этой страны имеет большую историю. Однако с учетом реалий Азербайджана была выбрана другая модель».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время выступления на конференции «Соединенное Королевство - ваш коллега в здравоохранении».

По словам председателя, несмотря на все различия, имеется одна цель, которая заключается в обеспечении доступа граждан к медицинским услугам, а также в достижении универсального медицинского обеспечения: «Если посмотреть на результаты по обязательному медстрахованию, уже год применяемого в Азербайджане, то увидим, что в этой сфере есть прогресс. Конечно, для более лучшего внедрения этой системы требуется время. В то же время на постоянное развитие системы должны привлекаться дополнительные ресурсы».

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Версия на азербайджанском языке Zaur Əliyev: "İcbari tibbi sığorta sisteminin inkişafına əlavə resurslar cəlb edilməlidir"

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