Заур Алиев: На развитие системы обязательного медстрахования должны привлекаться ресурсы

«При создании системы обязательного медицинского страхования, применяемой в Азербайджане, использовался опыт многих стран, в том числе и Великобритании. Потому что система здравоохранения этой страны имеет большую историю. Однако с учетом реалий Азербайдж

«При создании системы обязательного медицинского страхования, применяемой в Азербайджане, использовался опыт многих стран, в том числе и Великобритании. Потому что система здравоохранения этой страны имеет большую историю. Однако с учетом реалий Азербайджана была выбрана другая модель».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время выступления на конференции «Соединенное Королевство - ваш коллега в здравоохранении».

По словам председателя, несмотря на все различия, имеется одна цель, которая заключается в обеспечении доступа граждан к медицинским услугам, а также в достижении универсального медицинского обеспечения: «Если посмотреть на результаты по обязательному медстрахованию, уже год применяемого в Азербайджане, то увидим, что в этой сфере есть прогресс. Конечно, для более лучшего внедрения этой системы требуется время. В то же время на постоянное развитие системы должны привлекаться дополнительные ресурсы».