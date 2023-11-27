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За последнюю неделю в Азербайджане 17 человек заразились COVID-19

За последнюю неделю в Азербайджане 17 человек заразились COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.
Здоровье
27 ноября 2023 г. 21:38
За последнюю неделю в Азербайджане 17 человек заразились COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 20 по 26 ноября выявлено 17 новых случаев заражения, 14 человек выздоровели, пятеро скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 152 случая заражения, из них 823 743 человека прошли лечение и выздоровели, 10 372 человека скончались, на данный момент насчитывается 37 активных больных.

В течение недели проведено 3 942 теста, всего с начала пандемии - 7 715 867.

На прошлой неделе никто не был вакцинирован.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində 17 nəfər COVID-19-a yoluxub

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