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В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне"
Здоровье
6 июля 2021 г. 02:56
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне".

Как передает Report, трансляция велась в Twitter организации.

"Если посмотреть на график (заболеваемости. — Прим. ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", — заявил Райан.

Он также выразил мнение, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад.

Однако Райан отметил, что ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет. По его мнению, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.

В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования зафиксировали в Северной и Южной Америке, но на других континентах происходит увеличение числа инфицированных.

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