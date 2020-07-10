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В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса

В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса Коронавирус не изменился, серьезность заболевания осталась прежней
Здравоохранение
10 июля 2020 г. 12:23
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса

Коронавирус не изменился, серьезность заболевания осталась прежней. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Многие говорят, что вирус ослаблен, но это не так. Вирус не поменялся. Его эффективность осталась прежней, и серьезность заболевания также не изменилась", - сказала Вуйнович.

По ее словам, есть генетическое разнообразие вируса, но это ничего не значит, потому что не поменялись главные гены, которые меняют его поведение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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