В Азербайджане коронавирусом заразились еще 38 человек, 58 выздоровели

В Азербайджане отмечено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 58 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

От вируса COVID-19 скончался страдавший артериальной гипертензией гражданин 1951 г.р., результаты анализов которого на коронавирус оказались положительными.

До сих пор в стране выявлено 1 804 факта заражения коронавирусом.

Из них 1 325 человек выздоровели, 24 скончались, 455 продолжают лечение в больнице особого режима.

Состояние 17 человек тяжелое, 24 средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекший период проведено 143 079 тестов для выявления новых случаев заражения.