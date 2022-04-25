О нас
Аудио новости

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек.
Здоровье
25 апреля 2022 г. 17:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1, второй – 1, третьей – 4, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 2 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 627 596, из них первую дозу вакцины получили 5 337 604, две дозы - 4 838 457, бустерную и более доз - 3 212 964 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 238 571 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of vaccinated people announced in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом
25 апреля 2022 г. 17:36
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
25 апреля 2022 г. 16:02
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
24 апреля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом
24 апреля 2022 г. 16:33
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн
24 апреля 2022 г. 12:23
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом
23 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека
23 апреля 2022 г. 16:40
TƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы
ФотоTƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы
22 апреля 2022 г. 19:01
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек
22 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
22 апреля 2022 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi