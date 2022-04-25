В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1, второй – 1, третьей – 4, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 2 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 627 596, из них первую дозу вакцины получили 5 337 604, две дозы - 4 838 457, бустерную и более доз - 3 212 964 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 238 571 человек.