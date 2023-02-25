В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 20 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 20 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 229 человек вылечились, число активных больных составляет 147. Всего скончалось 10 116 человек.

За последние сутки проведен 1 261 тест, всего на сегодняшний день - 7 521 187 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.