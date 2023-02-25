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В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 20 человек вылечились.
Здоровье
25 февраля 2023 г. 17:21
В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 20 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 229 человек вылечились, число активных больных составляет 147. Всего скончалось 10 116 человек.

За последние сутки проведен 1 261 тест, всего на сегодняшний день - 7 521 187 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 15 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 15 yeni yoluxma qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

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