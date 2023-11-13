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В Азербайджане за неделю выявлено 19 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 19 случаев заражения COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.
Здоровье
13 ноября 2023 г. 17:05
В Азербайджане за неделю выявлено 19 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 6 по 12 ноября выявлено 19 новых случаев заражения, 27 человек выздоровели, трое скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 114 случаев заражения, из них 823 716 человек прошли лечение и выздоровели, 10 361 человек скончался, на данный момент насчитывается 37 активных больных.

В течение недели проведено 2 449 тестов, всего с начала пандемии - 7 708 883.

На прошлой неделе никто не был вакцинирован.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən həftə koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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