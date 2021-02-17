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В Азербайджане выявлены 154 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 154 случая заражения коронавирусом В Азербайджане выявлены 154 новых случая заражения коронавирусом, 165 человек прошли лечение и выписаны домой.
Здоровье
17 февраля 2021 г. 15:42
В Азербайджане выявлены 154 случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлены 154 новых случая заражения коронавирусом, 165 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлен 232 491 факт заражения коронавирусной инфекцией, 227 116 человек выписаны после выздоровления, 3 187 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 188 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 758 тестов, всего на сегодняшний день - 2 521 394 теста.

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Версия на английском языке COVID recoveries exceed 227,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 154 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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