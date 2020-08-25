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В Азербайджане 133 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 133 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки проведены 6 612 тестов на коронавирус
Здоровье
25 августа 2020 г. 16:13
В Азербайджане 133 новых случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 86 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, два пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 35 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 33 190 человек излечились, 521 пациент умер, 1 848 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведены 6 612 тестов на коронавирус, всего - 885 279.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 133 nəfər COVID-19-a yoluxdu, 86 nəfər sağaldı

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