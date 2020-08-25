В Азербайджане 133 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки проведены 6 612 тестов на коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 86 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, два пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 35 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 33 190 человек излечились, 521 пациент умер, 1 848 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведены 6 612 тестов на коронавирус, всего - 885 279.