В Азербайджане 1185 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек скончались

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 249 492 человека

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 478 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки скончались 20 человек.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 249 492 человека. Из них излечились 233 834 человека, скончались 3 404 человека, число активных - 12 254 человека.

За последние сутки был проведен 8 121 тест, всего - 2 799 101 тест.