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В Азербайджане 1185 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек скончались 

В Азербайджане 1185 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек скончались  Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 249 492 человека
Здоровье
24 марта 2021 г. 17:47
В Азербайджане 1185 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек скончались 

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 478 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки скончались 20 человек.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 249 492 человека. Из них излечились 233 834 человека, скончались 3 404 человека, число активных - 12 254 человека.

За последние сутки был проведен 8 121 тест, всего - 2 799 101 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1185 new coronavirus cases, 20 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1185 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər vəfat edib

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