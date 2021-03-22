В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 211 человек излечились и выписаны домой

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 211 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки 15 человек скончались.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 246 974 человека. Из них излечились 233 087 человек, скончались 3 366 человек, число активных - 10 521 человек.

За последние сутки было проведено 5 928 тестов, всего - 2 782 463 теста.