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В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 

В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались  В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 211 человек излечились и выписаны домой
Здоровье
22 марта 2021 г. 17:09
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 211 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки 15 человек скончались.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 246 974 человека. Из них излечились 233 087 человек, скончались 3 366 человек, число активных - 10 521 человек.

За последние сутки было проведено 5 928 тестов, всего - 2 782 463 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 670 new coronavirus cases, 15 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 670 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 15 nəfər ölüb

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