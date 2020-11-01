В Азербайджане 10 человек скончались от COVID-19 за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 1 175 новых фактов заражения коронавирусом, 614 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 175 новых фактов заражения коронавирусом, 614 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 10 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 56 444 случая заражения коронавирусной инфекцией. 44 157 человек выздоровели, 740 скончались, лечение 11 547 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 363 539 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 10 632.