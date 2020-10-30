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В Азербайджане 10 человек скончались от COVID-19 за сутки

В Азербайджане 10 человек скончались от COVID-19 за сутки В Азербайджане зарегистрировано 1 022 новых факта заражения коронавирусом, 480 человек выписаны после выздоровления
Здоровье
30 октября 2020 г. 15:12
В Азербайджане 10 человек скончались от COVID-19 за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 1 022 новых факта заражения коронавирусом, 480 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 10 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 52 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. 42 996 человек выздоровели, 718 скончались, лечение 10 460 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 341 466 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 10 179.

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Версия на английском языке Task Force: Ten more die of COVID-19 over the past day
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 10 nəfər koronavirusdan vəfat edib

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