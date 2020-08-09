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Главный инфекционист рассказал, что может привести к ужесточению карантина

Главный инфекционист рассказал, что может привести к ужесточению карантина Если люди не станут соблюдать установленные требования, то количество случаев заражения может вырасти, даже если не смягчать карантин
Здоровье
9 августа 2020 г. 13:33
Главный инфекционист рассказал, что может привести к ужесточению карантина

"Если люди не станут соблюдать установленные требования, то количество случаев заражения может вырасти, даже если не смягчать карантин".

Об этом Report заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

"Приближается осень, наступают холодные месяцы. Вирусы устойчивы к холоду, они могут оставаться во внешней среде долгое время. Наверное, это повлияет на уровень заражаемости и может стать одним из факторов, способствующих усилению эпидемии.

Наши рекомендации гражданам остаются неизменными. Они должны соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете Министров. Больше ничего не требуется. Если им (правилам) следовать, то смягчение, которого мы все желаем, будет более быстрым и устойчивым".

Дж. Исаев заявил, что в случае невыполнения рекомендаций процесс смягчения карантина будет остановлен, и карантин вновь ужесточится: "Например, в некоторых регионах Турции возвращен строгий режим карантина.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусными инфекциями в нашей стране снизилась, а число случаев выздоровления растет, необходимо соблюдать правила, чтобы это стало постоянным", - отметил он.

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