Правильно ли отводить ребенка к чопчу?

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В последние дни в прессе и социальных сетях широко обсуждается тема "чопчу" - знахарей , призвание которых выдувать из людей, преимущественно, из детей до 5 лет, кусочки застрявшей пищи или неосторожно проглоченных предметов, которые называют "чоп".

Учитывая актуальность вопроса, корреспондент Report побеседовал на эту тему со специалистом, чтобы узнать точку зрения официальной медицины.

В министерстве здравоохранения Азербайджана в ответ на запрос Report сообщили, что этот вид лечения относится к народному врачеванию: "В медицинской науке это неприемлемо. Их деятельность могут расследовать другие структуры. Министерство здравоохранения рекомендует населению не прибегать к народным средствам лечения, а обращаться к врачу".

Отоларинголог-хирург Эльнур Акберов сообщил, что решение проблемы не такое и легкое. Он отмечает, что поскольку наличие инородного предмета в носоглотке наблюдается как правило у детей, родители обращаются к педиатрам или ЛОР-врачам: "Болезнь сопровождается высокой температурой, болью в горле, затруднениями при глотании, поэтому иногда специалисты не могут верно определить диагноз и выявить наличие инородного тела в верхних дыхательных путях. Для выявления инородного тела необходимо проведение эндоскопии, обследование полости носа, носоглотки, горла и гортани.

Только в этом случае можно обнаружить инородное тело. Проведение этого типа обследования у детей связано с определенными техническими проблемами. Из-за трудностей с эндоскопическим диагностированием врач сталкивается с проблемой извлечения инородного тела. В настоящее время в некоторых клиниках проведение педиатрической эндоскопии стало возможном с помощью современного оборудования. По этой причине в Азербайджане уже не остается особой необходимости в "чопчу".

По словам ЛОР врача, он отрицательно относится к тому, что в Азербайджане некоторые медицинские работники отводят своих детей к "чопчу": "Специалист, которого мы называем "чопчу" не имеет юридического права на проведение какой-либо медицинской процедуры. Вмешательство в организм и удаление инородного тела выходят за рамки полномочий этого "специалиста". Может произойти неприятная ситуация, поэтому становится актуальным вопрос ответственности "чопчу".

Например, при попытке извлечения инородного тела путем выдувания или же пальцем, оно может проникнуть в нижние дыхательные пути, или если быть точнее, в трахею или бронхи. В этом случае без бригады хирургов и специального оборудования осложняется извлечение инородного тела, а в результате асфиксии может даже наступить смерть ребенка. С этой точки зрения неправильно проводить эту процедуру где-либо в деревне, в домашних условиях. Это очень рискованно.

В зависимости от размера и других данных инородного тела вмешательство по его извлечению из дыхательных путей может быть осуществлено и в поликлинике. К примеру, застрявшее в нёбе и гландах инородное тело можно извлечь в поликлинике в амбулаторных условиях. Но для извлечения инородного тела из гортани, нижних дыхательных путей или носоглотки необходимо специальное медицинское оборудование".

Специалист рекомендует не отвлекаться и не разговаривать во время приема пищи.