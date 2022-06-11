О нас

На Гран-при Азербайджана задействованы 125 медицинских работников

На Гран-при Азербайджана задействованы 125 медицинских работников В Баку во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 15 медицинских работников бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB в 4 мобильных врачебных пунктах, созданных на территории бульвара и Ичеришехер, оказывают услуги с 08.00 до
Здоровье
11 июня 2022 г. 13:13
На Гран-при Азербайджана задействованы 125 медицинских работников

В Баку во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 15 медицинских работников бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB в 4 мобильных врачебных пунктах, созданных на территории бульвара и Ичеришехер, оказывают услуги с 08.00 до 24.00.

Как сообщает Report, для зрителей, наблюдающих за соревнованиями, выделены 8 автомобилей скорой медицинской помощи, по линии проведения спортивные соревнований - 12 карет скорой помощи, в Деревне атлетов - 2 машины скорой помощи и т.д. (в общей сложности 110 медработников).

В дни проведения соревнований (10-12 июня) медицинское обслуживание в Центральной больнице нефтяников организовано в соответствии с требованиями Международной автомобильной федерации и мировыми стандартами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran Prisində tibbi xidmətlərin təşkilinə 125 tibb işçisi təhkim olunub

Экслюзивные новости

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi