На Гран-при Азербайджана задействованы 125 медицинских работников

В Баку во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 15 медицинских работников бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB в 4 мобильных врачебных пунктах, созданных на территории бульвара и Ичеришехер, оказывают услуги с 08.00 до

В Баку во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 15 медицинских работников бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB в 4 мобильных врачебных пунктах, созданных на территории бульвара и Ичеришехер, оказывают услуги с 08.00 до 24.00.

Как сообщает Report, для зрителей, наблюдающих за соревнованиями, выделены 8 автомобилей скорой медицинской помощи, по линии проведения спортивные соревнований - 12 карет скорой помощи, в Деревне атлетов - 2 машины скорой помощи и т.д. (в общей сложности 110 медработников).

В дни проведения соревнований (10-12 июня) медицинское обслуживание в Центральной больнице нефтяников организовано в соответствии с требованиями Международной автомобильной федерации и мировыми стандартами.