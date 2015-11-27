Исполняется 100 лет со дня рождения доцента медицинского университета Асафа Рустамова

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 27 ноября исполняется 100 лет со дня рождения доцента медицинского университета Асафа Искендер оглу Рустамова, внесшего большой вклад в развитие фармакологии в Азербайджане.

А.Рустамов родился в живописном горном селе Лагич, Исмаиллинского района. Получив 7 классов образования в сельской школе, он добился разрешения у отца для продолжения учебы в Баку. В 1932 г., окончив фармацевтическое училище им. Кадырли, работал заведующим аптекой в различных районах республики. С открытием в 1937 г. Фармацевтического факультета при АГУ он продолжил свою учебу и в 1941 г. получил специальность провизора.

С этого времени он начинает свою научно-педагогическую деятельность в Медицинском институте. Одновременно как квалифицированный специалист трудится в аптечной сфере. По инициативе А. Рустамова в 1955 г. была организована образцовая аптека №27, которой он заведовал до 1969 г. Также он стал основоположником первой в СССР учебно-практической базы для студентов фармацевтического факультета Медицинского института, где он вырастил ценные кадры для своей республики. Свою трудовую деятельность продолжил став в 1969 г. начальником Главного Аптечного Управления, далее заместителем декана Фармацевтического факультета, и до последних дней заведовал Кафедрой Организации экономики фармацевтического дела.

Рустамов вел большую научную работу. В результате обработки огромного архивного материала он расшифровал рукописи рецептов средневекового Востока, на основе чего им был создан словарь лекарственных средств на 4-х языках: арабском, русском, азербайджанском и на латыни. Ему удалось перевести оригинальный арабский вариант рецептурных терминов. Ученым было выявлено, что в народной медицине Азербайджана существовало 74 лекарственных формы, что в 3 раза превышает число современных лекарственных форм. Непреодолимым препятствием для изучения средневековой рецептуры являлись различные единицы мер и веса, применяемые средневековыми врачами. И эта проблема была успешно решена Асафом Рустамовым, они были переведены на современные метрические единицы. Об этом говорится в его научной работе "Мера веса". Одновременно были выявлены весьма интересные исторические факты в области лекарствоведения, что имело важное значение в доказательстве существования издавна фармакологической науки в Азербайджане. Особый интерес доц. Рустамов проявлял к народной медицине своей страны, что является частью нашей культуры. После распада СССР Рустамов принимал активное участие в разработке законодательства в области фармацевтической деятельности.

Не забывал он и о родном селе Лагич. Он основал "благотворительное общество Лагич", куда входили такие выдающиеся выходцы села, как академик Солтан Мехтиев, писатель Манаф Сулейманов, капитан дальнего плавания Шовкет Салимова, профессор Мирдамат Садыхов и многие другие. Общество помогало малоимущим, многодетным семьям.

А. Рустамов был награжден "Знаком почета", орденом "Трудового красного знамени", медалью "За доблестный труд в годы ВОВ" и многочисленными почетными грамотами.