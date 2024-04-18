Гошгар Тахмазли: В шести предприятиях выявлены нарушения гигиенических требований

До сегодняшнего дня в 6 предприятиях выявлены нарушения гигиенических требований, а также ряд несоответствий.

До сегодняшнего дня в 6 предприятиях выявлены нарушения гигиенических требований, а также ряд несоответствий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на общественных слушаниях на тему "Система продовольственной безопасности и ее роль в единой концепции здоровья", проведенных парламентским комитетом по аграрной политике.

По его словам, в настоящее время оценены и утверждены 349 продовольственных объектов, действующих в 24 странах мира: "В 246 предприятиях была проведена видеоинспекция, а в 103 - оценка на месте. Оценка на месте проводилась в России (30), Беларуси (30), Турции (20), Иране (5), Германии (5), Индии (4), Грузии (3), Украине (3), Польше (2) и Латвии (1). По результатам проведенной оценки, в 6 предприятиях были выявлены нарушения гигиенических требований и несоответствия. Из-за выявленных нарушений соответствующим решением агентства эти предприятия не были утверждены".