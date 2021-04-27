Главврач о якобы невыдаче зарплаты медсестрам, наблюдающим за Октаем Гюлалыевым

Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации отреагировал на обвинения о том, что медработникам, наблюдавшим за правозащитником Октаем Гюлалыевым, которому было назначено лечение в домашних условиях, в течение трех месяцев не выплачивали зар

Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации отреагировал на обвинения о том, что медработникам, наблюдавшим за правозащитником Октаем Гюлалыевым, которому было назначено лечение в домашних условиях, в течение трех месяцев не выплачивали заработную плату.

Как сообщил Report главврач Института Низами Набиев, для лечения О.Гюлалыева были приставлены три медсестры и три младшие медсестры.

"Информация о том, что медсестрам три месяца не выплачивали зарплату, не отражает действительности. Заработная плата медсестрам выплачивается ежемесячно. Наши врачи делают все возможное, чтобы вернуть Октая Гюлалыева к нормальной жизни", - отметил Н.Набиев.

Отметим, что сын правозащитника Тебриз Гюлалыев разместил в Фейсбуке пост о том, что медработникам, наблюдающим за его отцом, в течение трех месяцев не выплачивали зарплату, в связи с чем лечение было приостановлено.