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Главврач о якобы невыдаче зарплаты медсестрам, наблюдающим за Октаем Гюлалыевым

Главврач о якобы невыдаче зарплаты медсестрам, наблюдающим за Октаем Гюлалыевым Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации отреагировал на обвинения о том, что медработникам, наблюдавшим за правозащитником Октаем Гюлалыевым, которому было назначено лечение в домашних условиях, в течение трех месяцев не выплачивали зар
Здоровье
27 апреля 2021 г. 15:56
Главврач о якобы невыдаче зарплаты медсестрам, наблюдающим за Октаем Гюлалыевым
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Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации отреагировал на обвинения о том, что медработникам, наблюдавшим за правозащитником Октаем Гюлалыевым, которому было назначено лечение в домашних условиях, в течение трех месяцев не выплачивали заработную плату.

Как сообщил Report главврач Института Низами Набиев, для лечения О.Гюлалыева были приставлены три медсестры и три младшие медсестры.

"Информация о том, что медсестрам три месяца не выплачивали зарплату, не отражает действительности. Заработная плата медсестрам выплачивается ежемесячно. Наши врачи делают все возможное, чтобы вернуть Октая Гюлалыева к нормальной жизни", - отметил Н.Набиев.

Отметим, что сын правозащитника Тебриз Гюлалыев разместил в Фейсбуке пост о том, что медработникам, наблюдающим за его отцом, в течение трех месяцев не выплачивали зарплату, в связи с чем лечение было приостановлено.

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Версия на азербайджанском языке Baş həkim: "Oktay Gülalıyevə baxan tibb işçilərinə maaş verilməməsi həqiqəti əks etdirmir"

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