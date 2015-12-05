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    Директор госагентства по обязательному медстрахованию: Мы хотим создать конкуренцию среди государственных больниц

    Вначале обязательное медицинское страхование будет применяться в государственных больницах

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня социально-экономическое развитие Азербайджана находится на таком уровне, что готово к применению системы обязательного медицинского страхования для обеспечения здоровья граждан, полного оказания медицинского обслуживания". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" официально заявил директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при кабинете министров Заур Алиев. 

    Он отметил, что это важно для деятельности агентства на предстоящий 2016-ый год. 

    З.Алиев отметил, что применение обязательного страхования является составной частью реформ в сфере здравоохранения: "Вначале обязательное медицинское страхование будет применяться в государственных больницах. Мы хотим создать атмосферу конкуренции среди государственных больниц, потому что где есть конкуренция, там повышается качество".  

    Он подчеркнул, что применение обязательного медицинского страхования помимо хороших больниц, выявит и хороших врачей. 

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