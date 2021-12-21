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Британский посол: Мы поможем в создании медучреждений на освобожденных территориях

Британский посол: Мы поможем в создании медучреждений на освобожденных территориях В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.
Здоровье
21 декабря 2021 г. 11:15
Британский посол: Мы поможем в создании медучреждений на освобожденных территориях
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В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Во время встречи первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что азербайджано-британские отношения имеют тенденцию к более динамичному развитию. По его словам, между двумя странами существуют многогранные рациональные отношения, охватывающие многие сферы. T.Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в научно-медицинской и других сферах.

Дж.Шарп, в свою очередь, отметил, что Великобритания окажет содействие в создании медицинских учреждений на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны. Касаясь вопроса пандемии COVID-19, посол отметил необходимость расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в постковидный период.

На встрече стороны также подчеркнули важность развития сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также дальнейшего сотрудничества в фармацевтической промышленности.

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Версия на английском языке Ambassador: Britain will help create medical institutions in Azerbaijan's liberated areas
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azad olunan ərazilərdə tibb ocaqlarının yaradılmasına kömək edəcəyik"

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