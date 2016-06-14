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    Завтра в Азербайджане вступит в силу акт об амнистии

    Акт об амнистии будет применен в отношении 10 тыс. человек, на свободу выйдут 3500 осужденных

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Завтра вступит в силу решение Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю 28 Мая - Дня Республики.

    Как сообщает Report, срок реализации акта об амнистии составит 4 месяца.

    Акт об амнистии будет применен в отношении 10 тыс. человек, на свободу выйдут 3500 осужденных.

    С инициативой о принятии акта об амнистии выступила первая леди Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Милли Меджлис принял данный акт. 

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