Завотделом АП: Армения не устоит перед Азербайджанской армией

"На проведенном 13 января этого года и посвященном итогам 2019 года совещании президент Ильхам Алиев сравнил экономические достижения в Азербайджане с соседними странами, особенно с Арменией, на основе конкретных цифр".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова под названием "Глубокие реформы президента Азербайджана вызывают большое доверие к решению вопросов, затронутых в обращениях граждан".

"Учитывая, что выступление президента Азербайджана просмотрели все, должен сказать, что приведенные показатели несравненно отличаются, и даже нет необходимости их повторять. Наглядно видно, что достижения Азербайджана налицо. Достаточно только сказать, что наша армия в рейтинге сильнейших армий мира занимает 52-ю строку, а армия Армении - 96. Здесь обязательно нужно учитывать, что Азербайджан всех достижений добился за счет своих сил, своих возможностей, проводимой правильной экономической политики. Несомненно, что превратившаяся в заложника собственной захватнической политики Армения, на деле являющаяся вассальным государством, живущая за счет пожертвований иностранных стран и помощи, обязательно рухнет с экономической точки зрения и, не устояв перед нашей могущественной армией, в скором времени покинет наши земли".