Азербайджанские депутаты будут пользоваться общественным транспортом во время Евроигр - ОПРОС

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса присоединились к проводимой Управлением государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку по случаю Европейских игр кампании под девизом "20 дней без автомобиля".

Как сообщил Report депутат Захид Орудж, до окончания игр он не будет пользоваться автомобилем: "Считаю, что данная инициатива достойна одобрения. С 12 июня члены парламента будут придерживаться данного принципа. Большинство депутатов будут ехать на соревнования на общественном транспорте - автобусах. За время игр мы, по мере возможности, постараемся не пользоваться частными и служебными автомобилями".

З.Орудж отметил, что депутатам приходится пользоваться частными и служебными автомобилями из-за плотности графика: "Однако в течение июня депутаты будут посещать соревнования. Поэтому им придется пользоваться общественным транспортом или специально отведенными автобусами. Я готов в период игр отказаться от автомобиля".

В заявлении Report член парламента Айдын Мирзазаде сказал, что отказаться от автомобиля на 20 дней для него будет немного сложно: "Однако данную кампанию нужно не только поддержать, но и показать пример. Личного автомобиля у меня нет, я пользуюсь служебным автомобилем. На мероприятия я еду на служебном транспорте. Хочу признаться, что полностью отказаться от автомобиля в течение 20-ти дней мне будет очень сложно, однако я постараюсь по мере возможности не пользоваться им. Я буду неискренним, если скажу, что не буду пользоваться автомобилем. Однако данную инициативу поддерживаю и обещаю пользоваться машиной как можно реже. За этот период мы должны в основном пользоваться общественным транспортом".

Парламентарий Таир Рзаев сказал, что, хотя у него нет личного автомобиля, он поддерживает кампанию, проходящую под девизом "20 дней без автомобиля": "У меня нет ни личного, ни служебного автомобиля. Зачастую, я пользуюсь общественным транспортом. Иногда на работу и в другие места меня подвозят друзья или дети".

Депутат отметил, что проведение Европейских игр в Азербайджане является большой ответственностью, которую должны осознавать не только госчиновники, но и все граждане: "В Баку приедут не только спортсмены, но и главы государств, политические деятели и тысячи туристов. Инициатива проведения кампании под девизом "20 дней без автомобиля" достойна одобрения. Это представляет важное значение не только с точки зрения избежания возникновения пробок, но и с точки зрения безопасности людей. Я поддерживаю и одобряю эту кампанию".