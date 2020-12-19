YAŞAT решает проблемы раненых и семей шехидов

YAŞAT принимает обращения от семей шехидов и раненых, воевавших за восстановление территориальной целостности страны

YAŞAT принимает обращения от семей шехидов и раненых, воевавших за восстановление территориальной целостности страны.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Отец шехида Фуада Гашимова, Гашимов Джейхун Камиль оглу, в настоящее время проходит лечение из-за перенесенного в 3-й раз инсульта. Расходы на его лечение оплатит фонд.

За лечением также обратилась мать шехида Шейдаева Рафаэля Шейдаева Джамиля Садай гызы, которая в настоящее время проживает одна. Фонд рассмотрел вопрос и принял решение о возмещении расходов на лечение со стороны государства. Фонд взял на себя и другие расходы, связанные с лечением.

Фонд также оказал содействие в закупке ортопедических устройств RGO, в которых нуждаются 6 ветеранов войны, получающих лечение в реабилитационном центре Министерства здравоохранения в Бузовне. Эти устройства уже заказаны из-за рубежа.