Восемь политических партий представили ежегодный финансовый отчет в ЦИК - СПИСОК

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Восемь политических партий представили ежегодный финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает Report, это правящая партия "Новый Азербайджан" (ПНА), Партия борцов Азербайджана, Партия возрождения Азербайджана, Коммунистическая партия Азербайджана, Партия "Справедливости", Единая коммунистическая партия Азербайджана, Независимая партия Азербайджана и Партия народного фронта единого Азербайджана.

Отметим, что в министерстве юстиции Азербайджана зарегистрировано 55 партий. Согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК ежегодные финансовые отчеты вместе с аудиторскими заключениями не позднее 1 апреля каждого года. Центризбирком должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших финансовый отчет за этот период.