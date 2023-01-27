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Вилаят Гулиев: Иран не меняется

Вилаят Гулиев: Иран не меняется "Мы резко осуждаеv теракт против нашего посольства в Иране, в результате которого погиб человек".
Внутренняя политика
27 января 2023 г. 13:33
Вилаят Гулиев: Иран не меняется

"Мы резко осуждаеv теракт против нашего посольства в Иране, в результате которого погиб человек".

Как сообщает Report, об этом экс-министр иностранных дел Азербайджана, посол страны в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев написал в Facebook.

Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника посольства: "Понятно, почему первой соболезнование выразила Россия. 30 января 1829 г. в результате нападения фанатически настроенной толпы было убито 57 служащих российского посольства, в том числе уполномоченный министр А. С. Грибоедов. Иран не меняется!".

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Quliyev: “İran dəyişmir”

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