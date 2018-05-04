Вице-премьер: Образование в Азербайджане на пути обширных реформ

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня перед образованием в Азербайджане поставлены широкие задачи".

Как сообщает Report, об этом вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь Правящей партии Азербайджана Али Ахмедов заявил на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", организованного по случаю 95-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что в системе образования проводятся обширные реформы, что приносит свои плоды:

"Образование ценится как одна из фундаментальных основ развития Азербайджана. Полагаю, что значимость, придаваемая сегодня образованию в государственной политике, откроет широкую и серьезную площадку для построения надежного фундамента развития Азербайджана в будущем".

А.Ахмедов подчеркнул, что каждая страна обязана своим развитием образованию:

"Поэтому мы должны обратить пристальное внимание становлению образования серьезным фундаментом Азербайджана. Сегодня многочисленная рать в системе образования – преподаватели и ученики прекрасно осознают задачи, стоящие перед системой образования. Образование в Азербайджане находится на пути обширных реформ. Эти реформы возведут Азербайджан на новый виток развития. Образование станет одним из самых могущественных, самых важных путей развития Азербайджана".