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Абдуррахман Везиров будет похоронен на Троекуровском кладбище

Абдуррахман Везиров будет похоронен на Троекуровском кладбище Скончавшегося на 92-ом году жизни бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахмана Везирова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.
Внутренняя политика
10 января 2022 г. 20:34
Абдуррахман Везиров будет похоронен на Троекуровском кладбище

Скончавшегося на 92-ом году жизни бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахмана Везирова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом российскому бюро Report сообщил сын покойного Эльдар Везиров.

Он также отметил, что Абдуррахман Везиров при жизни хотел быть похороненным рядом с супругой Ириной Везировой.

По словам сына Везирова, похороны будет нести частный характер. Участие представителей СМИ на похоронах не ожидается.

А.Везиров родился в 1930 году в Бинагадинском районе Баку. Он возглавлял Азербайджанскую ССР с 1988 по 1990 годы. После событий 20 января 1990 года переехал в Россию и прожил там всю оставшуюся жизнь.

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