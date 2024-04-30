О нас

Верховные суды Азербайджана и Алжира расширяют сотрудничество

Верховные суды Азербайджана и Алжира расширяют сотрудничество Между Верховными судами Азербайджана и Алжира подписан Меморандум о взаимопонимании.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 10:15
Верховные суды Азербайджана и Алжира расширяют сотрудничество

Между Верховными судами Азербайджана и Алжира подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Верховного Суда.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов совершил визит в Алжир, где принял участие в международной конференции, посвященной 60-летию создания Верховного суда Алжира.

Керимов также провел встречу с председателем Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни. С целью расширения сотрудничества, углубления связей между и Верховными судами Азербайджана и Алжира был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSupreme courts of Azerbaijan and Algeria sign MoU on cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Əlcəzair ali məhkəmələri əməkdaşlıq edəcək

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi