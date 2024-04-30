Верховные суды Азербайджана и Алжира расширяют сотрудничество

Между Верховными судами Азербайджана и Алжира подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между Верховными судами Азербайджана и Алжира подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Верховного Суда.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов совершил визит в Алжир, где принял участие в международной конференции, посвященной 60-летию создания Верховного суда Алжира.

Керимов также провел встречу с председателем Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни. С целью расширения сотрудничества, углубления связей между и Верховными судами Азербайджана и Алжира был подписан Меморандум о взаимопонимании.