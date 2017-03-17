Валех Алескеров: Отравления угарным газом связаны с отсутствием в домах дымовых труб

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "C давних времен, когда в домах сжигали дрова, в них были дымоходы для отведения дыма. А сейчас в домах для отведения продуктов сгорания их нет. Отравление угарным газом бывает по этой причине".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения отчета Кабинета Министров о деятельности за 2016 год.

Он сказал, что населению следует обращать на это особое внимание: "Проживающий в квартире должен знать, есть ли там дымоход для отведения продуктов сгорания наружу или нет".