Вахид Гаджиев: До конца 2026 года в Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы вернутся около 40 тыс. человек

До конца 2026 года в Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы поэтапно вернутся около 40 тыс. бывших вынужденных переселенцев.
Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев.
Гаджиев напомнил, что в рамках госпрограммы на 2022-2026 годы планируется строительство трех городских центров, пяти поселков и 24 сел в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
"В городе Джебраиле уже начато строительство крупного жилого комплекса на 712 квартир, часть комплекса будет сдана в эксплуатацию уже спустя 2 месяца. В этом году в Джабраил вернутся уже 712 семей", - сказал он.
Спецпредставитель главы государства отметил, что масштабные строительные и восстановительные работы продолжаются также в Зангиланском и Губадлинском районах.
"В Зангилане начато строительство жилого комплекса из 13 домов. До конца года ожидается возвращение жителей в Занлинан. Также ведутся работы в селе Джахангирбейли Занлиганского района, селе Хоровлу Джебраильского района, селах Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района", - сказал он.