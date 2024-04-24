Вахид Гаджиев: До конца 2026 года в Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы вернутся около 40 тыс. человек

Вахид Гаджиев: До конца 2026 года в Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы вернутся около 40 тыс. человек

До конца 2026 года в Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы поэтапно вернутся около 40 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

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