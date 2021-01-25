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В управлении Минюста создан отдел кредитных долгов

В управлении Минюста создан отдел кредитных долгов На повестке внедрение такой практики и в других районах
Внутренняя политика
25 января 2021 г. 13:58
В управлении Минюста создан отдел кредитных долгов
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Служба исполнения и пробации Министерства юстиции Азербайджана в районах города Баку будет функционировать как отдельная структура.

Как передает Report, об этом на видеоконференции сказала начальник отдела по правам человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова.

По ее словам, на повестке внедрение такой практики и в других районах: "Кроме того, в Главном управлении исполнения наказаний Минюста создан отдел кредитных долгов. Это внесет вклад в более рациональное исполнение дел в связи с кредитными проблемами".

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