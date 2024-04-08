В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателей ряда судов, председателей судебных коллегий и судей судов первой инстанции.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателей ряда судов, председателей судебных коллегий и судей судов первой инстанции.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в ряд судов назначены председатели и судьи.

по судам апелляционной инстанции:

Назначить Тогрула Мухаммед оглу Али председателем Гянджинского апелляционного суда;

Назначить Юсифали Сулейман оглу Гурбанова председателем Административной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Сехавета Шахгусейн оглу Бейлярли председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Али Керим оглу Аллахвердиева председателем Гражданской коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Мирзу Насиб оглу Тагизаде председателем Административной коллегии Бакинского апелляционного суда;

Назначить Мухаммедали Асад оглу Рзаева председателем Уголовной Коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

Назначить Аяза Акиф оглу Махмудова председателем Гражданской коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям:

Назначить Натига Мурсал оглу Алиева председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям;

по административным судам:

Освободив Рустама Лятиф оглу Керимли от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Шекинского административного суда;

по коммерческим судам:

Освободив Ислама Али оглу Алиева от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Сумгайытского коммерческого суда;

по военным судам:

Назначить Полада Вели оглу Гасанова председателем Военного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Зейнала Гурбан оглу Агаева председателем Бакинского военного суда;

по районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:

Назначить Мехраба Фармайыл оглу Мамедова председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Зульфугара Азиз оглу Ахмедова председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Гюльнар Ханлар гызы Сафаралиеву председателем Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики;

Назначить Гусейна Надир оглу Зульфугарова председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;

по районным судам города Баку:

Назначить Анара Везир оглу Танрывердиева судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку;

Назначить Латифу Махьяддин гызы Мамедову судьей Бинагадинского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам:

Назначить Мухаммеда Энвер оглу Багирова судьей и председателем Агдашского районного суда;

Назначить Рафаиля Эфраддин оглу Алиева председателем Билясуварского районного суда;

Освободив Кянана Хафиз оглу Велиева от должности судьи Гянджинского коммерческого суда, назначить его судьей и председателем Дашкесанского районного суда;

Освободив Рашада Мустафа оглу Мустафаева от должности судьи Шамкирского районного суда, назначить его судьей и председателем Гёйгельского районного суда;

Освободив Гюнель Бекир гызы Акберли от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить ее судьей и председателем Гаджигабульского районного суда;

Назначить Илькина Гисмет оглу Абдуллаева судьей и председателем Ханкендинского городского суда;

Освободив Заура Рафиг оглу Пирвердиева от должности судьи Бакинского коммерческого суда, назначить его судьей и председателем Имишлинского районного суда;

Назначить Аббаса Баба оглу Алиева председателем Габалинского районного суда;

Назначить Ихтияра Алияр оглу Абушова председателем Саатлинского районного суда;

Освободив Аяза Сулейман оглу Мамедова от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Шабранского районного суда;

Назначить Заура Мирзага оглу Аллахъярова судьей и председателем Шамкирского районного суда;

Освободив Рашада Азад оглу Мамедова от должности судьи Лянкяранского районного суда, назначить его судьей и председателем Ярдымлинского районного суда;

Назначить Адиля Иса оглу Мамедова судьей Гянджинского городского суда.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.