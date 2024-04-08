В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателей ряда судов, председателей судебных коллегий и судей судов первой инстанции.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в ряд судов назначены председатели и судьи.
по судам апелляционной инстанции:
Назначить Тогрула Мухаммед оглу Али председателем Гянджинского апелляционного суда;
Назначить Юсифали Сулейман оглу Гурбанова председателем Административной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Сехавета Шахгусейн оглу Бейлярли председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Али Керим оглу Аллахвердиева председателем Гражданской коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Мирзу Насиб оглу Тагизаде председателем Административной коллегии Бакинского апелляционного суда;
Назначить Мухаммедали Асад оглу Рзаева председателем Уголовной Коллегии Сумгайытского апелляционного суда;
Назначить Аяза Акиф оглу Махмудова председателем Гражданской коллегии Сумгайытского апелляционного суда;
по судам по тяжким преступлениям:
Назначить Натига Мурсал оглу Алиева председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям;
по административным судам:
Освободив Рустама Лятиф оглу Керимли от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Шекинского административного суда;
по коммерческим судам:
Освободив Ислама Али оглу Алиева от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Сумгайытского коммерческого суда;
по военным судам:
Назначить Полада Вели оглу Гасанова председателем Военного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Зейнала Гурбан оглу Агаева председателем Бакинского военного суда;
по районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:
Назначить Мехраба Фармайыл оглу Мамедова председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Зульфугара Азиз оглу Ахмедова председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Гюльнар Ханлар гызы Сафаралиеву председателем Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики;
Назначить Гусейна Надир оглу Зульфугарова председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики;
по районным судам города Баку:
Назначить Анара Везир оглу Танрывердиева судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку;
Назначить Латифу Махьяддин гызы Мамедову судьей Бинагадинского районного суда города Баку;
по районным (городским) судам:
Назначить Мухаммеда Энвер оглу Багирова судьей и председателем Агдашского районного суда;
Назначить Рафаиля Эфраддин оглу Алиева председателем Билясуварского районного суда;
Освободив Кянана Хафиз оглу Велиева от должности судьи Гянджинского коммерческого суда, назначить его судьей и председателем Дашкесанского районного суда;
Освободив Рашада Мустафа оглу Мустафаева от должности судьи Шамкирского районного суда, назначить его судьей и председателем Гёйгельского районного суда;
Освободив Гюнель Бекир гызы Акберли от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить ее судьей и председателем Гаджигабульского районного суда;
Назначить Илькина Гисмет оглу Абдуллаева судьей и председателем Ханкендинского городского суда;
Освободив Заура Рафиг оглу Пирвердиева от должности судьи Бакинского коммерческого суда, назначить его судьей и председателем Имишлинского районного суда;
Назначить Аббаса Баба оглу Алиева председателем Габалинского районного суда;
Назначить Ихтияра Алияр оглу Абушова председателем Саатлинского районного суда;
Освободив Аяза Сулейман оглу Мамедова от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку, назначить его судьей и председателем Шабранского районного суда;
Назначить Заура Мирзага оглу Аллахъярова судьей и председателем Шамкирского районного суда;
Освободив Рашада Азад оглу Мамедова от должности судьи Лянкяранского районного суда, назначить его судьей и председателем Ярдымлинского районного суда;
Назначить Адиля Иса оглу Мамедова судьей Гянджинского городского суда.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.