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В Гёйчае состоялось мероприятие ко Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта

В Гёйчае состоялось мероприятие ко Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта 18:10 В Гёйчае состоялось мероприятие, посвященное 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 18:28
В Гёйчае состоялось мероприятие ко Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта

В Гёйчае состоялось мероприятие, посвященное 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, мероприятие было организовано отделом Государственного комитета по работе с религиозными организациями по Гёйчайскому району.

В нем приняли участие сотрудники отдела Государственного комитета по работе с религиозными организациями по Гейчайскому району, представители исполнительной власти района, семьи шехидов и ветераны, а также религиозные деятели и председатели религиозных общин Гёйчайского, Уджарского, Кюрдамирского и Зардабского районов и представители общественности.

Участники мероприятия посетили Аллею шехидов города Гёйчай, прочитали молитвы за шехидов и почтили их память минутой молчания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

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