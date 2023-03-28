В Гёйчае состоялось мероприятие ко Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта

18:10 В Гёйчае состоялось мероприятие, посвященное 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

В Гёйчае состоялось мероприятие, посвященное 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, мероприятие было организовано отделом Государственного комитета по работе с религиозными организациями по Гёйчайскому району.

В нем приняли участие сотрудники отдела Государственного комитета по работе с религиозными организациями по Гейчайскому району, представители исполнительной власти района, семьи шехидов и ветераны, а также религиозные деятели и председатели религиозных общин Гёйчайского, Уджарского, Кюрдамирского и Зардабского районов и представители общественности.

Участники мероприятия посетили Аллею шехидов города Гёйчай, прочитали молитвы за шехидов и почтили их память минутой молчания.