В Габале сданы в эксплуатацию электроподстанция "Гаджиалылы" и Региональный учебный центр

9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Гаджиалылы" и Регионального учебного центра Открытого акционерного общества (ОАО) "Азеришыг".

9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Гаджиалылы" и Регионального учебного центра Открытого акционерного общества (ОАО) "Азеришыг".

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что Габалинская электросеть охватывает в целом 31 тысячу 502 абонента. В рамках работ по реконструкции, выполненных ОАО на территории района, обновлено электрическое хозяйство города Габала, 2 поселков и 13 сел. В целях повышения качества снабжения потребителей электроэнергией заново отстроена в соответствии с современными требованиями 110/35/10-киловольтная подстанция "Гаджиалылы" на 26 мегаватт-ампер (МВА) и ее мощности доведены до 41 МВА.

Глава государства был проинформирован о восстановительных работах и реконструкции, проведенных в 2020-2023 годах в распределительных сетях, примененных ОАО "Азеришыг" зеленых и инновационных технологиях, а также технической, экономической и экологической эффективности реконструкции в региональных сетях систем электроснабжения более 150 населенных пунктов в рамках проекта "100 сел". Отмечено, что применение зеленых и инновационных технологий в распределительных сетях, в том числе использование двухступенчатых сетей, микросолнечных электростанций, 3D мобильных карт, дронов для мониторинга, смарт-систем учета, экологически чистых опор из композитного стекловолокна, а также работа, проводимая по проекту «100 сел», позволяют экономить природный газ и снизить эмиссию диоксида углерода.

"Азеришыг" построил перед электрической подстанцией "Гаджиалылы" энергозаправочную станцию для электромобилей.

Было подчеркнуто, что применение энергозаправочных станций для электромобилей позволит ежегодно экономить 230 тысяч тонн углеводородного топлива и снизить эмиссию диоксида углерода на 239 тысяч тонн.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию "Гаджиалылы".

На территории подстанции также построен Региональный учебный центр, в котором планируются подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики с участием местных и зарубежных инструкторов, организация в реальных рабочих условиях тренингов по правилам применения и эксплуатации источников возобновляемой энергии, привитие профессиональных навыков, проведение соревнований на мастерство. Центр состоит из современного сетевого полигона и учебного полигона "Зеленая энергия". На сетевом полигоне установлены композитные опоры, 35- и 0,4-киловольтные волоконно-оптические кабельные линии, смарт-счетчики, 35-0,4-киловольтная сетевая система управления SK-11. Здесь созданы необходимые условия для подготовки к международным соревнованиям по профессиональному мастерству. А на учебном полигоне "Зеленая энергия" будут организованы тренинги по проектам источников солнечной и ветряной энергии, Мобильной установке зеленой энергии ОАО "Азеришыг".

Региональный учебный центр также оснащен другим современным оборудованием, интегрирован в диспетчерскую систему управления региональных сетей. Диспетчерская система управления может управляться из центра, а также самостоятельно. Кроме того, в центре имеются два современных учебных кабинета, в том числе один – интерактивный, и зал заседаний для проведения мероприятий.