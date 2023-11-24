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В Физули возвращаются еще 25 семей бывших вынужденных переселенцев

В Физули возвращаются еще 25 семей бывших вынужденных переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в заново отстраиваемый город Физули.
Внутренняя политика
24 ноября 2023 г. 06:47
В Физули возвращаются еще 25 семей бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в заново отстраиваемый город Физули.

Как сообщает Report, сегодня очередной миграционный караван выехал из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули отправились 25 семей в составе 72 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что возвращающие в родные края физулинцы заселятся в новые дома.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərinə daha 25 ailə yola salınıb

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