В ЦИК Азербайджана проходит заседание - ОБНОВЛЕНО - 2

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в ходе парламентских выборов 9 февраля в Ширванском избирательном округе №46, Гейчайском избирательном округе №88 и Гарадаг-Бинагади-Ясамальском избирательном округе №12.

Как сообщает Report, было принято решение о направлении жалоб в соответствующие Окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

*** 16:25

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в Сумгайытском избирательном округе №42.

Как сообщает Report, было принято решение о направлении жалобы в Окружную избирательную комиссию для рассмотрения.

*** 16:06

Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, члены комиссии рассматривают поступившие обращения в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоялись 9 февраля.

ЦИК примет решения по актуальным вопросам повестки дня.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании Центризбиркома было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, результаты которых аннулированы:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.