В ЦИК Азербайджана проходит заседание - ОБНОВЛЕНО - 2

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в ходе парламентских выборов 9 февраля в Ширванском избирательном округе №46, Гейчайском избирательном округе №88 и Гарадаг-Бинагади-Ясамальском избирательном округе №12.
Как сообщает Report, было принято решение о направлении жалоб в соответствующие Окружные избирательные комиссии для рассмотрения.
*** 16:25
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в Сумгайытском избирательном округе №42.
Как сообщает Report, было принято решение о направлении жалобы в Окружную избирательную комиссию для рассмотрения.
*** 16:06
Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщает Report, члены комиссии рассматривают поступившие обращения в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоялись 9 февраля.
ЦИК примет решения по актуальным вопросам повестки дня.
Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании Центризбиркома было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.
Список округов, результаты которых аннулированы:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.