В Баку проходит презентация книги о квартале Тепебаши в Ереване

В Баку проходит презентация книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", из

В Баку проходит презентация книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", изданной по итогам исследовательских работ.

Как сообщает Report, в презентации, проходящей во дворце "Гюлюстан", принимают участие депутаты Милли Меджлиса, послы, представители международных организаций и другие официальные лица.

Автор книги - исследователь, историк Сабухи Гусейнов.

Книга внесет важный вклад в работу по сохранению и пропаганде национально-культурного и исторического наследия Азербайджана на международном уровне, доведению азербайджанских реалий до мировой общественности.