О нас

В Баку проходит презентация книги о квартале Тепебаши в Ереване

В Баку проходит презентация книги о квартале Тепебаши в Ереване В Баку проходит презентация книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", из
Внутренняя политика
5 июля 2022 г. 12:16
В Баку проходит презентация книги о квартале Тепебаши в Ереване

В Баку проходит презентация книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", изданной по итогам исследовательских работ.

Как сообщает Report, в презентации, проходящей во дворце "Гюлюстан", принимают участие депутаты Милли Меджлиса, послы, представители международных организаций и другие официальные лица.

Автор книги - исследователь, историк Сабухи Гусейнов.

Книга внесет важный вклад в работу по сохранению и пропаганде национально-культурного и исторического наследия Азербайджана на международном уровне, доведению азербайджанских реалий до мировой общественности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Book about Yerevan presented in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İrəvanla bağlı kitabın təqdimatı keçirilir

Экслюзивные новости

Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi