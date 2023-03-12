В Баку проходит мероприятие под названием "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие".

В Центре Гейдара Алиева в Баку в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит мероприятие «Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие».

В Центре Гейдара Алиева в Баку в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит мероприятие "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие".

Как сообщает Report, во встрече принимают участие участники Х Глобального Бакинского форума, депутаты Милли Меджлиса, государственные деятели и представители СМИ.

В рамках мероприятия состоятся панельные сессии "Уважение наследия Гейдара Алиева мировыми лидерами" и "Конструирование национальной идентичности".

На встрече выступит президент Албании Байрам Бегай.