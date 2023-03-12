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В Баку проходит мероприятие под названием "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие".

В Баку проходит мероприятие под названием "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие". В Центре Гейдара Алиева в Баку в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит мероприятие «Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие».
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 09:39
В Баку проходит мероприятие под названием Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие.

В Центре Гейдара Алиева в Баку в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит мероприятие "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие".

Как сообщает Report, во встрече принимают участие участники Х Глобального Бакинского форума, депутаты Милли Меджлиса, государственные деятели и представители СМИ.

В рамках мероприятия состоятся панельные сессии "Уважение наследия Гейдара Алиева мировыми лидерами" и "Конструирование национальной идентичности".

На встрече выступит президент Албании Байрам Бегай.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Heydər Əliyev 100: Həyatı və irsi” adlı tədbir keçirilir

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