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В Азербайджане выявлено 840 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 840 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 840 новых случаев заражения коронавирусом, 268 человек выписаны после выздоровления.
Внутренняя политика
17 марта 2021 г. 15:55
В Азербайджане выявлено 840 новых случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 840 новых случаев заражения коронавирусом, 268 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 9 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлен 242 491 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 638 человек выписаны после выздоровления, 3 307 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 7 546 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 023 теста, всего - 2 736 493 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 840 new coronavirus cases, nine deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 840 nəfər yoluxub, 9 nəfər ölüb

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