 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В одной из госструктур Азербайджана увеличено число работников

    Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно указу, число работников государственного агентства установлено в количестве 492 штатных единиц.

    Отметим, что до сегодняшнего дня число работников государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики было 432 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi