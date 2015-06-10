В одной из госструктур Азербайджана увеличено число работников

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно указу, число работников государственного агентства установлено в количестве 492 штатных единиц.

Отметим, что до сегодняшнего дня число работников государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики было 432 человек.