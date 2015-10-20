Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены требования в отношении таксистов.

Как сообщает Report, на заседании Милли Меджлиса 20 октября приняты дополнения в предложенный закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно дополнению к 27 пункту закона, к перевозке пассажиров допускаются таксисты старше 21 года, имеющие водительские права по категориям "B" или "BE", управляющие находящимся в их собственности частным (арендованным, переданным в эксплуатацию по доверенности и пр.) транспортным средством более 2 лет.

В настоящее время пассажирской перевозкой в такси позволяют заниматься водителям старше 19 лет со стажем работы более 1 года.

Таксисты должны пройти специальную подготовку по нормативно-правовым актам, регулирующим этичное поведение и пассажирскую перевозку на автомобильном транспорте.

Правила, программа и срок прохождения таксистами специальной подготовки будут устанавливаться соответствующими органами исполнительной власти.

Спецподготовка организовывается и проводится соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно предложенному дополнению в 14 статью закона, также будет выдвинуто условие, связанное с таксометром для лицензирования в области пассажирской и грузоперевозки.

Данное условие связано с наличием свидетельства, подтверждающего прохождение метрологической проверки установленного в транспортном средстве таксометра, выданного структурами, аккредитованными соответствующими органами исполнительной власти.