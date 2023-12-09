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В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты.
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 02:05
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты.

Как сообщает Report, согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики назначены на 7 февраля 2024 года.

Решение вступило в силу со дня его официального опубликования. Отметим, что выдвижение кандидатов в президенты Азербайджана гражданами, обладающими активным (пассивным) избирательным правом, инициативными группами избирателей, политическими партиями, блоками политических партий начинается после официального опубликования решения о назначении выборов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsinə başlanılır

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