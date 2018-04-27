В Азербайджане создана Координационная комиссия по информационной безопасности

27 апреля, 2018 15:47

Председателем комиссии является генерал-лейтенант Мурсал Велиев Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Координационной комиссии по информационной безопасности". Как сообщает Report, председателем комиссии является замначальника Особой государственной службы охраны Азербайджанской Республики, начальник Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Мурсал Велиев.