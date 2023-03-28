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В Азербайджане создается электронная система контроля за самовольным строительством

В Азербайджане создается электронная система контроля за самовольным строительством 18:26 В Азербайджане электронизируется система контроля за незаконным строительством.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 19:04
В Азербайджане создается электронная система контроля за самовольным строительством

В Азербайджане создается электронная система контроля за самовольным строительством и нарушением правил градостроительства.

Как сообщает Report, совместный проект "Электронная система градостроительного контроля", обсуждался в ходе встречи председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева с новоназначенным руководителем представительства программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейросом.

Основной целью проекта является создание системы электронного контроля в области градостроительства, принятие мер для выявления случаев самовольного возведения и сноса объектов, и, как следствие, усиление государственного контроля за градостроительной и строительной деятельностью.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan creates electronic system to control unauthorized construction
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda özbaşına tikililərə nəzarət sistemi elektronlaşdırılır

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