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В Азербайджане 103 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 103 новых случая заражения коронавирусом 17:20 В Азербайджане зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 221 человек излечились и выписаны домой.
Внутренняя политика
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14 августа 2020 г. 17:35
В Азербайджане 103 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 221 человек излечился и выписан домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, четверо пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 34 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 490 человек излечились, 504 человека умерли, 2 024 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 969 тестов, за истекший период - 820 002 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 103 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sutkalıq yoluxma sayı 100-ü ötdü

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