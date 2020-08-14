В Азербайджане 103 новых случая заражения коронавирусом

17:20 В Азербайджане зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 221 человек излечились и выписаны домой.

В Азербайджане зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 221 человек излечился и выписан домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, четверо пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 34 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 490 человек излечились, 504 человека умерли, 2 024 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 969 тестов, за истекший период - 820 002 теста.