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Опубликован закон о бюджете Нахчыванской АР на 2024 год

Опубликован закон о бюджете Нахчыванской АР на 2024 год Опубликован закон "О государственном бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год".
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 20:35
Опубликован закон о бюджете Нахчыванской АР на 2024 год

Опубликован закон "О государственном бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, согласно решению Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, доходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год составят 173 105 000,0 манатов, расходы - 516 365 000,0 манатов, дотации, выделенные на регулирование доходов и расходов, составят 343 260 000,0 манатов (в том числе централизованные доходы - 110 474 000,0 манатов, местные доходы - 62 631 000,0 манатов, централизованные расходы - 464 440 000,0 манатов, местные расходы - 51 925 000,0 манатов).

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan MR 2024-cü il büdcəsi haqqında qanun layihəsi dərc olunub

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