Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга 

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Как сообщает Report, наблюдательный совет утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета:
Премьер-министр Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета:
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики
Министр экономики Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики.