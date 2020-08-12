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Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга 

Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Председателем Наблюдательного совета утвержден премьер-министр страны
Внутренняя политика
12 августа 2020 г. 16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга 

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает Report, наблюдательный совет утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета:

Премьер-министр Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета:

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики

Министр экономики Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики.

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